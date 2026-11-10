Santa fe: lanzan el programa “una bandera, un club” para fortalecer la identidad deportiva y cultural

A pocos días de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, el convencional constituyente Ariel Sclafani presentó el programa “Una bandera, un club”, una iniciativa que busca reconocer y acompañar a las instituciones deportivas santafesinas, promoviendo la identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo local.

El lanzamiento oficial tuvo lugar durante el encuentro futbolístico entre Unión y Vélez Sarsfield, en un escenario que permitió acercar la propuesta a miles de simpatizantes. En ese marco, recibieron la bandera de la ciudad el vicepresidente de Unión, Rafael Pérez Del Viso, y el protesorero Fabio Giudice.

También participaron del reconocimiento los trabajadores del club Gabriel García, Germán Alarcón y Cristian Segovia, destacando el compromiso de quienes, desde su labor cotidiana, contribuyen al funcionamiento y crecimiento de las entidades deportivas.

Durante la presentación, Sclafani remarcó la importancia de reafirmar la identidad santafesina y anunció que el programa contempla la entrega de más de 300 banderas en clubes e instituciones de toda la ciudad.

La propuesta apunta a poner en valor el papel fundamental que cumplen los clubes como espacios de contención social, formación, integración y encuentro comunitario.

A través de esta iniciativa, se busca que la bandera de Santa Fe esté presente en cada institución, fortaleciendo el sentido de pertenencia y los vínculos entre los clubes y los barrios que forman parte de la historia y la identidad de la ciudad.