Se da inicio a los talleres de Fotografía y Artes Plasticas

La Municipalidad de Nueve de Julio pone en marcha una nueva propuesta de talleres inclusivos que busca generar espacios de encuentro, expresión y aprendizaje para distintos sectores de la comunidad.

La iniciativa incluye un taller de fotografía que se dictará los días martes a las 9 horas, a cargo de Mercedes Saavedra, y un taller de artes plásticas que tendrá lugar los jueves a las 9:30 horas, bajo la coordinación de Agustina Acuña.

La propuesta está especialmente destinada a jóvenes de entre 14 y 18 años, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad, promoviendo la participación activa y el acceso igualitario a actividades culturales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de abril y deben realizarse de manera presencial en Balcarce 735. Los cupos son limitados.