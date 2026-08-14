Mejoró la rentabilidad agrícola, aunque la carga tributaria sigue golpeando al productor

La rentabilidad agrícola mejoró en julio, pero todavía está lejos de los niveles registrados en los últimos años y mantiene fuertes diferencias según la zona y el régimen de tenencia de la tierra. De acuerdo con el último Monitor de Márgenes Agrícolas del IERAL de Fundación Mediterránea, los márgenes netos teóricos aumentaron entre USD 60 y USD 83 por hectárea durante el mes. La recuperación estuvo explicada principalmente por la mejora en los precios de los granos y, en el caso de los productores propietarios, por una reducción de algunos costos. El análisis considera cuatro situaciones productivas: establecimientos de 500 hectáreas, con una rotación de 50% soja y 50% maíz, diferenciados entre zona núcleo y extrapampeana y entre campos propios y alquilados. El propio informe aclara que se trata de un indicador teórico e instantáneo, construido con rindes constantes, por lo que no refleja necesariamente el margen efectivo obtenido por cada productor.

La zona núcleo mantiene una ventaja

En julio, el productor propietario de zona núcleo alcanzó un margen neto de USD 411 por hectárea, mientras que el propietario de la zona extrapampeana llegó a USD 83 por hectárea. Entre los arrendatarios, la situación fue considerablemente más ajustada: el margen fue de USD 43 por hectárea en zona núcleo y de USD -148 por hectárea en la zona extrapampeana. Es decir, en este último caso, el resultado continuó siendo negativo. La mejora respecto de junio fue de USD 83 por hectárea para los propietarios de la zona núcleo, USD 70 para los propietarios extrapampeanos, USD 60 para los arrendatarios de la zona núcleo y USD 71 para los arrendatarios extrapampeanos. Sin embargo, el repunte todavía no alcanza para recuperar el promedio histórico. Los márgenes de julio quedaron entre USD 135 y USD 183 por hectárea por debajo del promedio del período 2018-2025, según el modelo considerado.

Los márgenes de julio quedaron entre USD 135 y USD 183 por hectárea por debajo del promedio del período 2018-2025, según el modelo considerado.

Soja y maíz empujaron la recuperación

El principal factor detrás de la mejora fue el aumento de los ingresos del planteo agrícola. Según el informe, los ingresos del establecimiento «50 y 50» crecieron 7% real intermensual como consecuencia de la recuperación de las cotizaciones. El precio FOB de la soja pasó de USD 417 a USD 452 por tonelada, una suba real del 8,6%. En tanto, el maíz aumentó de USD 197 a USD 208 por tonelada, con una mejora del 5,4%. Los costos tuvieron comportamientos diferentes. Para los productores propietarios, los costos totales bajaron 1,5% real en ambas zonas. Para los arrendatarios, en cambio, aumentaron 1,9% en la zona núcleo y 0,5% en la extrapampeana. La explicación está vinculada al esquema de alquiler: al estar expresado en toneladas de soja, la suba del precio del cultivo que mejora los ingresos también encarece el arrendamiento. El informe estima un incremento del costo del alquiler de aproximadamente USD 44 por hectárea en zona núcleo y USD 22 en zona extrapampeana.