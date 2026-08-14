El Completo de Limangus: Es la consecuencia de inversión y el esfuerzo por tener la genética propia

Cabañas @limanguslaquerencia y @limangus.lafortaleza tienen en común la pasión por la ganadería, la elección de una raza que no para de crecer y sus inicios en generar sus propios reproductores, no pasa mas de 6/7 años.

En el caso de La Querencia de Pablo Appella, hoy nos cuenta, tras haber logrado su primer remate de cabaña la satisfacción de concretarlo.

La subasta conto con una muy buena respuesta de publico, con un poco mas de 200 clientes que pujaron en primer lugar por el gordo y la invernada que estaba a la venta. Luego llego el tiempo de la genética, desde entrada un toro PP Limangus.

La Fortaleza puso a la venta el 50% y luego de un buen trabajo del martillo de Pedro Noel Irey, se termino vendiendo en 10 millones de pesos. El resto de los pedrigee estuvieron entre los 14 a 9 millones de pesos. No menor fueron las hembras por las que se pago entre 8 y 10 millones.

Por los controlados, la venta oscilo entre 6 a 8,7 millones de pesos y por las hembras fue desde 2 a 5,8 millones de pesos, lo que dejo satisfacción en las dos cabañas por lo alcanzado.

Desde @limangusarg manifestaron la prolijidad y compromiso por hacer un buen ejemplar Limangus, lo que levanto un fuerte aplauso en los comensales, que luego siguieron la venta mediante pantalla, lo que fue muy bien visto por los asistentes al Establecimiento La Paz donde se realizo el remate en el partido de Bragado.

En su análisis, Pablo Appella expreso que «es como romper o dar el primer paso y animarse amostrar todo lo que hacemos en el trabajo que se hace día a día, en La Querencia, concentrarlo en un mismo momento y por suerte mucha gente que nos acompañó, clientes de siempre y clientes nuevos», sostuvo.