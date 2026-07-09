Se busca funcionario: Presento su renuncia el Sub Secretario de Seguridad, Walter Depaoli

Este miércoles 8 sobre horas del mediodía presentó su renuncia al cargo como Sub Secretario de Seguridad, el ex comisario, Walter Depaoli, quien asumió esa responsabilidad el 30 de abril del 2024.

Conforme fuentes municipales consultadas subrayaron que el motivo es “motivos personales que lo obligan a dejar la función”.

La pasada semana los vecinos de la localidad de El Provincial, esperaban contar con la presencia de De Paoli en la reunión vecinal por inseguridad en el pueblo, hecho que no se presentó ningún funcionario municipal, ni policial.

Walter Depaoli había asumido a instancias de recomendaciones de su antecesor, el ex Comisario, Fabian Beltran, tras el dialogo entre la Intendente Gentile y el Depaoli, este acepto el cargo, aun sabiendo de que la fuerza policial local está limitada en temas como efectivos de policía, mas móviles, y otros recursos para la fuerza policial local.

En el medio, Depaoli siguió siendo Sub Secretario, dependiendo las decisiones del Secretario de Gobierno, actualmente, Federico Aranda.

En los últimos eventos públicos municipales, Walter De Paoli no está siendo parte, por lo que, de alguna manera, ya daba algunas señales de su alejamiento. Una fuente del entorno del ahora ex funcionario, comento a El Regional Digital, que la Intendente María José Gentile estaba en conocimiento del paso que iba a dar el ex comisario de la policía bonaerense.

Desde el Municipio no confirmaron oficialmente la renuncia, y se espera anuncie quién quedará al frente de la Subsecretaría.

Cabe destacar que este año también renuncio a un área sensible, como es Obras Publicas, donde había renunciado, Juan Pablo Boufflet, el año pasado lo hizo el Secretario de Gobierno, Víctor Bordone.