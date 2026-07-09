Marta Brizzi es la nueva presidente del Club de Leones 9 de Julio

En la mañana de este jueves 9 y cumpliendo con su estatuto, el Club de Leones de 9 de Julio procedió al recambio de autoridades para el periodo 26/27, acto que estuvo acompañado por el Gobernador del Distrito O5, Gustavo Gil, además de la Intendente María José Gentile, leones locales y de la región que acompañaron el encuentro leonistico.

Su nuevo presidente es la león, Marta Brizzi, quien desde el 2020 se sumo al Club nuevejuliense apadrinada por Jorge Freders y Nidia Labriola, ambos eran compañeros de Coral Rencuentro y que me invitaron a trabajar en esta institución», comento en dialogo con El Regional Digital.

En tanto que Nancy Sosa, presidente saliente, agradeció el acompañamiento de su comisión directiva y de los leones de 9 de Julio, donde se continuo con el trabajo proyectado en el Club al servicio de la comunidad de 9 de Julio, en un año muy especial porque el Club de Leones en el 25, cumplió sus 60 años, así que eso ya fue un arranque bastante importante, y mucho mas que contamos con el fundador que todavía está, eso fue para mí fue muy emotivo e importante, como así también para quienes integramos el Club.

En su balance, Sosa comento que en la gestión se pudo haber podido llegar con el refractor, el pesquisamiento a las diferentes instituciones, como fueron el año pasado a cuatro jardines en la ciudad. Y este año seguimos con dos instituciones muy importantes, como fue la Nº 1 y el Jardín 901.

Además, del trabajo solidario que impulsa el Club de Leones, también se pudo dar una charla al Centro de Formación Secundario de Adultos, la escuela Nº 3, en que que conocieran el trabajo que hace el Club, cómo se forma, quiénes son los integrantes.

A su turno, el tesorero de la entidad, Rubén Avila, se mostro agradecido en poder acompañar a Marta Brizzi en administrar las finanzas de la entidad, «para mí un orgullo que los Leones sigan confiando en lo que es el manejo financiero del Club», subrayo ante la consulta de El Regional Digital.

Avila aprovecho la oportunidad de dialogar con nuestro medio para recordar que en casi 60 días vamos a cumplir con un nuevo objetivo que es la rifa número 13. Se va a rifar en el mes de agosto, así que es un orgullo poder llegar en estas instancias y hacer una obra como son las casas para bien de la comunidad, y estar permanentemente presente en la comunidad.

Finalmente, Brizzi dijo que los objetivos de este periodo son los mismos que venimos transitando, que es a la perfección de esta selva maravillosa, cumplir y aumentar la membresía, seguir con las causas globales que tenemos en el mandato de leonismo, ayudar a la comunidad en todo lo que sea necesario, seguir con el pesquisamiento buscando detectar donde existe una necesidad, ahí va a estar la ayuda del Club de Leones, puntualizo la nueva presidente.

La comisión directiva quedo integrada de la siguiente manera:

Presidenta: León Marta Brizzi.

Secretaria: León Marcela Irusta.

Tesorero: León Rubén Ávila.