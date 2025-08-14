Se amplio la Dirección de Bromatología con nuevos servicios

Este medio día en las oficinas de la Dirección de Bromatología, la Municipalidad de 9 de Julio procedió a presentar las obras de ampliación y refacción del laboratorio en Bromatología, las que se desarrollaron con el objetivo de optimizar las condiciones de trabajo y fortalecer los controles sanitarios que se realizan en beneficio de la comunidad.

En esta etapa, se incorporaron nuevos elementos e instrumentos destinados a mejorar la capacidad de análisis de alimentos y productos, lo que permitirá profundizar las tareas de fiscalización y garantizar mayores estándares de calidad, informo su titular, Guadalupe D´acunto.

Asimismo, se habilitó la campana de extracción de vapores que había sido oportunamente donada por el Club de Leones, que determina un importante avance en términos de bioseguridad.

La presentación fue acompañada por la Intendente Municipal, María José Gentile, la Secretaria de Salud, Dra. Tamara Vazquez, y de miembros del Gabinete, ademas del INTA 9 de Julio, quien puso de manifiesto en la oportunidad la importancia de la readecuación y reacondicionamiento de las instalaciones; a la vez que la directora del área, Guadalupe D’ acunto, valoró el esfuerzo realizado por la gestión para dar respuestas a las demandas que se presentan en la actualidad, cumpliendo con los requerimientos técnicos requeridos para el cumplimiento de la tarea.