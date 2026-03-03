Se abre la convocatoria a la capacitación Aprendiendo a Aprender»

La dirección de Educación, a través de la universidad popular “Arturo U. Illia”, junto a la subsecretaría de Producción de la Municipalidad de 9 de Julio, lanza la convocatoria para participar de la capacitación “Aprendiendo a Emprender”, en el marco de la 9° edición del Premio “Mariel Neira”.

La propuesta está destinada a emprendedores que deseen fortalecer sus proyectos, adquirir herramientas de gestión y mejorar su planificación comercial.

La capacitación se dictará bajo modalidad presencial, los días jueves a las 14 horas, con inicio previsto para el 16 de abril de 2026.

Tendrá una duración de un trimestre y estará organizada en tres módulos, cada uno compuesto por cuatro clases.

El programa incluye Introducción al Emprendedurismo; Costos, Presupuestos y Ventas; y Comunicación y Marketing, abordando de manera integral los principales ejes para el desarrollo y consolidación de emprendimientos.

El equipo coordinador y docente estará integrado por Mariel Amestoy, Gisele Ballester y Natalia Rosset.

Las clases se desarrollarán en la sede de San Cayetano, Polo Socio Productivo, ubicada en Libertad y Salta.

La inscripción permanecerá abierta desde el 2 hasta el 31 de marzo y deberá realizarse a través del formulario online: https://forms.gle/5Z2aq9sSEAZ9bnTq8

Una vez completado el formulario, la confirmación del cupo se enviará por correo electrónico.

Los interesados también pueden comunicarse vía mail a up9dejulio@gmail.com o a través del Instagram direcciondeeducacion9dj.

La participación en el formulario implica la aceptación de los términos y condiciones del concurso, disponibles en el siguiente enlace: docs.google.com/document/d/1lqBExKQXcwd7LdUd-v- z5jvQi1xn7MUE/edit?usp=drive_link&ouid=113737433692025332590&rtpof=true&sd=true