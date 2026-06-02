Ruta Provincial 65: Despistó con su vehículo tras esquivar a un ciclista

El conductor de una camioneta Renault Duster, perdió el control del vehículo tras esquivar a un ciclista alrededor de las 5 de la mañana de este lunes en la ruta 65.

El hecho ocurrió en la intersección de la mencionada carretera y la avenida Intendente de la Sota, en Junín, cuando un hombre que sería empleado de la empresa Lestar Química transitaba por el lugar.

Según trascendió, se le habría cruzado un ciclista y en el intento de esquivarlo sufrió un despiste, chocando contra el guardrail y uno de los postes de iluminación.

Como consecuencia de la maniobra, el auto quedó prácticamente destruido aunque felizmente ninguno de los involucrados resultó lesionado. De hecho, el ciclista habría dejado la bicicleta abandonada en el sitio yéndose a pié, sin que se conozca su identidad.

Fuente: Semanario de Junin