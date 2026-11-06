Santo Pipó es la primera empresa yerbatera de Argentina en recibir la Certificación PLS del RENATRE

La empresa Productores de Yerba Mate de Santo Pipó S.C.L. de Misiones se convirtió el 14 de octubre en la primera empresa yerbatera del país en recibir la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) que otorga el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

La Certificación PLS reconoce a las empresas que cumplen con la normativa laboral vigente y desarrollan una gestión responsable basada en el respeto de los derechos humanos y laborales, promoviendo entornos de trabajo más seguros, sostenibles y competitivos. Esta certificación otorga un sello anual renovable y gratuito para todos los empleadores inscriptos en el registro.

“Que una empresa yerbatera de Misiones obtenga esta certificación es importante para el sector de la provincia y de las demás regiones productoras. El cumplimiento de los derechos laborales es fundamental para el desarrollo de la actividad. Desde el Registro buscamos extender esta certificación a empresas de todo el país y acompañar a los distintos sectores productivos en la adopción de prácticas laborales responsables”, señaló Roberto Buser, director del RENATRE.