La exposición de López tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde legisladores conocerán las proyecciones de recursos y gastos que contempla la administración para el próximo ejercicio, el último de la gestión de Axel Kicillof.
El ministro Pablo López presenta en la Legislatura el Presupuesto 2027 y la Ley Impositiva
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, visitará este jueves la Legislatura para presentar los principales lineamientos del Presupuesto 2027, que abrirá una dura negociación no solo con sectores de la oposición sino también dentro del peronismo, en medio del debate sobre las candidaturas del año que viene.
Asimismo, se espera que López brinde precisiones sobre el proyecto de Ley Fiscal Impositiva y las eventuales autorizaciones de endeudamiento que solicitará el Gobierno para garantizar el funcionamiento del Estado, sobre todo en medio de un ajuste que viene aplicando Nación sobre los recursos bonaerenses.
Partidas para la gestión y municipios
Uno de los ejes centrales será conocer cómo la administración de Kicillof proyecta distribuir los recursos entre las distintas áreas de gestión, particularmente en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura, además de las previsiones de inversión pública y asistencia a los municipios.
Como suele pasar, este año el Ejecutivo decidió a fines de agosto postergar el envío del Presupuesto 2027 y la Ley Impositiva a la Legislatura a la espera primero la presentación de las cuentas nacionales. Este finalmente llegó a mediados de septiembre, con una pauta inflacionaria de 18%, un dólar a $1847 y una estimación del crecimiento del PBI del 4%.
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