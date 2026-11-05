El ministro Pablo López presenta en la Legislatura el Presupuesto 2027 y la Ley Impositiva

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, visitará este jueves la Legislatura para presentar los principales lineamientos del Presupuesto 2027, que abrirá una dura negociación no solo con sectores de la oposición sino también dentro del peronismo, en medio del debate sobre las candidaturas del año que viene.

La exposición de López tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde legisladores conocerán las proyecciones de recursos y gastos que contempla la administración para el próximo ejercicio, el último de la gestión de Axel Kicillof.

Asimismo, se espera que López brinde precisiones sobre el proyecto de Ley Fiscal Impositiva y las eventuales autorizaciones de endeudamiento que solicitará el Gobierno para garantizar el funcionamiento del Estado, sobre todo en medio de un ajuste que viene aplicando Nación sobre los recursos bonaerenses.

Partidas para la gestión y municipios Uno de los ejes centrales será conocer cómo la administración de Kicillof proyecta distribuir los recursos entre las distintas áreas de gestión, particularmente en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura, además de las previsiones de inversión pública y asistencia a los municipios.