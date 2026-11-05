05/11/2026   Sociedad

ABSA informa sobre trabajo en la red de agua

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Aguas Bonaerenses informa que a partir de esta medianoche y durante la madrugada del viernes, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en puntos específicos de la red para lo cual, se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

  • Roca y Cavallari;
  • Frondizi y San Martín;
  • Robbio y San Martín;
  • Pironio e/Santa Fe y Corrientes;
  • Mitre y Alberti.

Las maniobras pueden ocasionar derrame de agua en la vía pública además de baja presión y posible turbiedad.

Por lo tanto, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas domiciliarias de agua y disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales. Durante la normalización, si se registra turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta que adquiera su aspecto habitual.

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