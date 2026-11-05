Caminos rurales: La intendente Gentile mantuvo reuniones en CABA y La Plata

Desde la Secretaria privada de la Municipalidad de 9 de Julio, informaron que la Intendente María José Gentile, mantuvo una serie de reuniones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata, acompañada por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Cristian Poggi, con el objetivo de avanzar en gestiones vinculadas a la situación hídrica del distrito y al desarrollo del Plan Director de Caminos Rurales.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gentile fue recibida por Fernando Schwanke, representante en Argentina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), organismo que forma parte de la OEA (Organización de los Estados Americanos) fundado en 1942 que tiene sede en Costa Rica, conformado por 34 países, y que busca promover el desarrollo agrícola sostenible y la sanidad agropecuaria, siendo un articulador entre gobiernos y organismos multilaterales de crédito que impulsan proyectos para la mejora de la producción.

Del encuentro también participó la convecina Patricia Gorza, quien promovió la reunión desde su rol de representante de Federación Agraria Argentina (FAA).

Durante la reunión se expuso la problemática que atraviesa el partido de 9 de Julio en materia de caminos rurales y la situación hidrológica, con el propósito de establecer vínculos con organismos multilaterales de cooperación y explorar alternativas de acompañamiento para avanzar con el Plan Director de Caminos Rurales.

Posteriormente, en la ciudad de La Plata, la jefa comunal mantuvo un encuentro con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. Allí se continuó trabajando sobre los detalles del Plan Director de Caminos Rurales, avanzando en su desarrollo y en las acciones necesarias para su implementación.



Por último, en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se abordaron cuestiones relacionadas con la situación dominial de distintos inmuebles y terrenos pertenecientes al Estado Nacional.

Las reuniones forman parte de las gestiones que lleva adelante el Municipio ante distintos organismos para buscar herramientas de cooperación y avanzar en respuestas a problemáticas estructurales del distrito.