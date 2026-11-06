La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que las exportaciones equinas crecieron 14% interanualmente en los primeros 9 meses del año, con 2.920 animales exportados, según datos de la Coordinación de Equinos en base a INDEC.

También aumentaron las divisas generadas por el sector, el valor FOB acumulado alcanzó los USD19 millones, un 8% más que durante los primeros 9 meses del 2025, cuando ese valor había alcanzado a USD17,5 millones.

Asimismo, septiembre mostró una mejora destacada en el valor por animal. El valor FOB promedio fue de aproximadamente USD13.774 frente a los USD11.272 de septiembre de 2025, lo que representa un incremento del 22%.

Al cierre de septiembre, Argentina registró 27 destinos de exportación con Estados Unidos, Reino Unido y Alemania entre los principales mercados.