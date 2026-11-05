La Orquesta Municipal cerro su exposición en la Terminal con un concierto musical en vivo

En la noche de ayer se realizó el cierre de la exposición del espacio cultural que se desarrolla cada mes en la Terminal de Ómnibus, con una presentación musical en vivo a cargo del Cuarteto Ártico.

La propuesta, dirigida por la Dirección de Cultura, había propuesta en los últimos días una exposición fotográfica de la Orquesta Municipal que dirige el profesor Cristian Luzza por los 10 años de la creación de la misma, donde se podía observar el paso de la misma, desde el año 2016 cuando fue creada.

La ultima exposición, que como dijéramos conto con el Cuarteto Artico, un numero publico se acerco para presencia la propuesta.

Maria Velez, Directora de Cultura recordó que no solo que la Municipalidad no tenia una Orquesta con cuerdas, sino que no había músicos, ya que esto debió construirse desde cero, y lo valioso es eso, que se fueron generando artistas que de alguna manera estaban «escondidos», y hoy nos deleitan con la música que nos entregan en cada presentación, subrayo la funcionaria de cultura en dialogo con El Regional Digital