Acusaciones, reclamos y aclaración: El Visec desato una confrontación entre CRA y la Sociedad Rural Argentina,

“Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera”, afirma el Martin Fierro en esto de tener comunión; y bien cabe la frase de José Hernández, para las entidades agropecuarias de estos tiempos, que al parecer esa debilidad se vio este jueves 5 de enero, al darse una fuerte tensión quedó expuesta entre Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) en torno de a Visec, una plataforma de trazabilidad creada bajo el impulso de los exportadores y organizaciones del sector para cumplir con el reglamento europeo de anti deforestación que entrará en vigor en enero próximo.

El decreto europeo 1115, es una medida que no permitirá el ingreso de carne y soja, entre otros productos, que provengan de regiones deforestadas en todo el mundo después del 31 de diciembre de 2020. Visec no es la única plataforma de trazabilidad, pero es a la que los exportadores le dieron un fuerte envión, y a la que CRA se desvinculo en septiembre del 2024, cuando dijo que no es la única opción. Desde ese momento la entidad confederada ha sido tajante en no aceptar esa plataforma.

En las últimas semanas el tema Visec se ganó varios reglones o minutos de la prensa agropecuaria. En ello CRA en octubre salió al cruce del accionar de algunos frigoríficos, alertó que se estaban aplicando descuentos del 10% en el valor de la hacienda a los productores cuyos campos no están en el sistema de trazabilidad; y en la última semana estuvo en desacuerdo por lo acordado entre Visec y el gremio de los trabajadores rurales, UATRE.

En este contexto, esta mañana, en una entrevista en Canal Rural, Andrés Costamagna, director General de la SRA y referente de la Comisión de Sostenibilidad, cargó contra CRA, a quien acusó de “desinformar” y “comunicar erróneamente”. También apuntó: “Quieren volver a la 125″. En 2008, las retenciones móviles que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner a través de la resolución 125 del Ministerio de Economía, en ese momento a cargo de Martín Lousteau, desató un conflicto de cuatro meses con el campo. La llamada 125 marcó esa época.

En la entrevista, Costamagna pidió que los productores “estén tranquilos” y afirmó que la situación actual “se va a ir resolviendo”. Agregó: “Estamos con una fuerte congestión”. En este contexto, señaló que “la única entidad que se está ocupando de resolver tema por tema” es la Rural. Añadió que Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA) también ayudaron.

De cara a la plataforma donde ya hay productores ganaderos que producen ganadería para exportación, Costamagna insistió en que “Confederaciones Rurales Argentinas tiende a desinformar, a comunicar erróneamente y a poner a los productores con énfasis en estar enojados, lo cual es entendible, pero generar empatía a partir de un tema que es una imposición, es la añoranza de la 125″, comparo nuevamente.

Según Costamagna, en mayo de 2025, la Unión Europea calificó a la Argentina como de riesgo estándar en deforestación, algo que el país rechazó para que se catalogara como bajo. “Nos organizamos en la mesa multisectorial, ahí CRA sí participó”, reconoció Costamagna. El directivo luego remarcó que hoy “hay que darle solución a los productores” y reconoció que la plataforma “está colapsada”.

“Se pensó para 500 productores por día, se sostuvo hasta 2000 productores por día. Cuando van 8000, 12.000, 10.000 productores por día que quieren entrar, no funciona, claramente”, indicó. “Si todos los productores quieren venir todos juntos, tenemos dificultad”, agregó.

La reacción y pedido de CRA

Tras las declaraciones periodísticas de Costamagna, desde CRA dirigieron una carta al presidente de la Rural, Nicolás Pino; haciendo énfasis sobre las declaraciones del Director de la Sociedad Rural Argentina, recordando: “Formuló expresiones que consideramos agraviantes, descalificatorias y carentes del respeto que debe primar en el vínculo entre instituciones que comparten la representación gremial del sector agropecuario”, subrayó CRA respecto de Costamagna.

“En particular, nos preocupan las afirmaciones mediante las cuales atribuyó a CRA una supuesta conducta de ‘desinformar’, ‘comunicar erróneamente’ y adoptar una posición de ‘negacionismo extremo’, así como las consideraciones posteriores respecto de la ‘irresponsabilidad de sus dirigentes’, retroceder a la 125″, agregó la entidad que preside Castagnani.

La carta de CRA enviada a la rural no fue publica, sin embargo, un ex directivo de CRA, fue quien tuiteo en X la misma y se hizo pública. Allí CRA manifiesta: “No se trata de una diferencia de criterios, perfectamente legítima y hasta necesaria en el ámbito de la representación gremial, sino de descalificaciones públicas hacia una entidad y sus autoridades que no solo ofenden y no contribuyen al diálogo ni al trabajo conjunto que el sector requiere”, continuó.

En este marco, CRA le solicitó al presidente de la SRA que “informe expresamente si tales manifestaciones responden a la posición institucional de la Sociedad Rural Argentina o si, por el contrario, constituyen apreciaciones personales de su Director, que no representan ni comprometen el pensamiento de esa entidad, para con CRA”.

“En caso de que la SRA no comparta ni avale esas expresiones, entendemos que corresponde que así lo haga saber públicamente y que requiera al mencionado Director la correspondiente rectificación, en los mismos términos y por los medios en que fueron formuladas”, añadió.