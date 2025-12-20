Santi Baztarrica se sube a la competencia del TC2000

El piloto de 9 de Julio Santiago Baztarrica tendrá este fin de semana su estreno en el TC2000, al confirmarse su incorporación al equipo Proracing para disputar el Gran Premio Coronación del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, que se desarrollará en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, dio a conocer el sitio Carburando.

El nuevejuliense correrá con el Chevrolet Cruze Nº18 y afrontará su primera experiencia en la categoría y también con un auto de tracción delantera, luego de su paso por el automovilismo europeo. La fecha compartirá escenario con la Copa Top Race YPF INFINIA, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la Fiat Competizione. Además, el TC2000 contará con otro representante de 9 de Julio, Tomás Cingolani, quien competirá con Toyota.

Baztarrica llega al TC2000 con una sólida trayectoria en autos de Fórmula, habiendo sido parte de la Fórmula Nacional en las temporadas 2023. Durante este año compitió en la Fórmula 4 de España, primero integrando el equipo Thibaut Racing, vinculado al arquero del Real Madrid y de la Selección de Bélgica Thibaut Courtois, y luego cerrando su participación con el Monlau Motul.

Sobre su debut, el piloto expresó que formar parte del TC2000 es un sueño y un objetivo largamente esperado, destacando que será un gran desafío adaptarse a un auto con techo y tracción delantera, además de enfrentar un circuito que no conoce como el de Junín, lo que lo obligará a aprovechar cada salida a pista para sumar referencias y comprensión del vehículo.

Con esta confirmación, Proracing cerró su alineación para el Gran Premio Coronación, donde Baztarrica será compañero del piloto local Franco Morillo, quien competirá con el Chevrolet Cruze Nº64.

Las finales del domingo se iniciarán a las 9.35 con la Fiat Competizione, continuarán a las 10.25 con la Fórmula Nacional, a las 11.15 con el Top Race y culminarán a las 12.55 con la carrera final del TC2000.