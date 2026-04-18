Santi Baztarrica logró una nueva pole en Nürburgring

El piloto de automovilismo Santiago Baztarrica volvió a destacarse en el trazado de Nürburgring, conocido mundialmente como “El Infierno Verde”, al quedarse con una nueva pole position en el marco de la fecha #NLS4.

El mejor registro llegó sobre el cierre de la clasificación, donde marcó un tiempo de 9:30.278 a bordo de su BMW M240i, consolidando una actuación sobresaliente.

Baztarrica logró una diferencia de 2.596 segundos sobre Yannick Fübrich, quien aparecía como el principal candidato dentro de la clase, reafirmando así su gran momento competitivo en el circuito alemán.

Con este resultado, el piloto continúa demostrando un alto nivel en una de las competencias más exigentes del automovilismo internacional.