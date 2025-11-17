San Nicolás: la cola de un tornado impidió la Fiesta de Disfraces

La cola de Tornado, similar a la ocurrida en Expoagro 2024, atravesó parte del predio del Autódromo y provocó graves daños en los escenarios de la Fiesta de Disfraces, que por primera vez se realizaba en la ciudad de San Nicolas.

La imponente tormenta que se desató en la noche del sábado generó daños severo en la estructura del escenario principal -donde iba a estar Luck Ra y La Joaqui, entre otros artistas- que finalmente se derrumbó.

La organización confirmó que no hubo heridos entre el público, el personal ni los artistas que se encontraban en el predio. Apenas se identificaron los daños, los equipos internos se enfocaron en evacuar y proteger a quienes ya estaban dentro del autódromo, mientras técnicos y operarios evaluaban la magnitud del impacto del temporal que se desató poco antes de la medianoche.