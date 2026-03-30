San Cristobal: Vecinos del tirador de la escuela apuntan a un contexto intrafamiliar complejo

Tras el terrible episodio ocurrido en una escuela de San Cristóbal en el que un alumno abrió fuego contra sus compañeros, matando a uno de ellos, vecinos del joven señalado como autor del ataque señalaron que atravesaba un contexto intrafamiliar complejo.

De acuerdo a testimonios recolectados por Cadena 3 Argentina, el entorno del menor estaría marcado por situaciones delicadas. Según indicaron vecinos, su padre habría tenido problemas de adicciones, mientras que su madre contaría con una licencia psiquiátrica tras una separación conflictiva.

“Estamos en shock”, coincidieron vecinos de la zona, quienes manifestaron su sorpresa por lo ocurrido y el impacto que generó en toda la comunidad.

En ese sentido, una comerciante, cuyo nieto es alumno del colegio, indicó a Cadena 3: «Todos decían que el tirador era muy buen compañero, muy tranquilo. Nos interiorizamos que su papá tenía adicciones. Quizás la gente no se mete en eso porque es muy privado. Calculo que esas cosas lo afectaron, y a lo mejor tenía todo guardado y esto explotó».