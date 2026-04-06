Salvo los más grandes, los tambos trabajan con rentabilidad negativa

Desde diciembre 2023, momento de la asunción del presidente Milei y por la devaluación y la alta inflación que de ella devino, se ha producido un fuerte desacople, entre precios y costos. Los precios de la leche venían creciendo por encima de la inflación y señalábamos que pronto se produciría la convergencia. Por ello, en febrero de 2024 se pudo observar una tasa de rentabilidad positiva que luego entre marzo 2024 y abril de 2025 se mantuvo entorno al 4% con un pico de 5,8% en agosto de 2024.

En noviembre pasado la tasa de rentabilidad cae al -0,3% y ahora el último dato disponible (febrero 2026), la tasa negativa creció a 1,33% y la tasa promedio de los últimos 12 meses se sitúa en 1,1%. Debido a la baja de algunos insumos clave, sobre todo referidos a la alimentación (los costos de mayor importancia relativa), se frenó en febrero la caída de la tasa de rentabilidad, veremos en marzo, sobre todo por el aumento del precio de los combustibles, y como se presenta el precio de la leche, si se retoma la caída en la rentabilidad.

Realidades diversas del todo y las partes

Primero debemos señalar que el precio de la leche muestra registros positivos en los últimos 5 años, con un pico de 4,2% en marzo de 2025 y luego inicia un descenso debido a precios pagados por la industria por debajo de la inflación y costos que, si bien estuvieron por debajo de la inflación, no son cubiertos por los precios por litro pagados.

Los promedios encubren realidades particulares y por ello, si ordenamos las explotaciones tamberas en estratos grande, mediano y chico observaremos que la rentabilidad de los tambos grandes siempre está por arriba de los tambos medianos (y a veces muy sensiblemente) y de los tambos de menor porte. Esto nos señala que el porte y la tecnología empuja la eficiencia.

Los tambos pequeños (1.771 litros de promedio en los modelos del Inta) muestran para febrero un registro de -2,4%, con costos de producción muy por encima del precio que percibe de la industria.

Los tambos del estrato medio (4.105 lts) perforan desde octubre 2025, el nivel cero de rentabilidad (-1,7% en febrero), mientras qu los tambos más grandes (8.847 litros por día) logran una tasa positiva del 1,4%, menos de un tercio de la tasa exigida de 5% al Capital Promedio Operado. Todos, (salvo un par de meses) con tendencia decreciente en las tasas de rentabilidad en los últimos 18 meses.

Cabe sí mencionar que, en el caso de los denominados tambos chicos, que tienen un promedio de producción diaria de 1.771 litros en los modelos de INTA, para febrero arrojan una tasa de rentabilidad negativa del 2,4%, por lo que el costo de producción se encuentra por encima del precio percibido, los tambos del estrato medio (4.105 lts.) perforan desde octubre 2025, el nivel cero de rentabilidad (-1,7% en febrero) y los tambos más grandes (8.847 litros por día) logran una tasa positiva del 1,4%, menos de un tercio de la tasa exigida de 5% al Capital Promedio Operado. Todos, (salvo un par de meses) con tendencia decreciente en las tasas de rentabilidad en los últimos 18 meses.

Cuando nos caemos de 1…

El gráfico siguiente elaborado por el OCLA, muestra la relación entre el precio percibido y el costo de producción, que cuando la relación supera 1 el precio es superior al costo. Esta relación es positiva en el período febrero 2024 y octubre 2025, llegó 1,12 en mayo 2024 y en los últimos meses se mantenía en 1,08, cayendo a 1,03 en junio, julio y agosto, marcando desde el pico mencionado una tendencia al decrecimiento, tocando la relación de equilibrio en octubre de 2025 próximo pasado y perforándola en noviembre hasta el último dato de febrero (0,96).

El Costo de Producción Promedio de $ 500,50/lt. y la Rentabilidad Promedio de -1,3%, surgen de los promedios ponderados de las 10 regiones mencionadas y para los tres estratos considerados. En el gráfico de abajo se puede observar el costo y la rentabilidad de cada región productiva, mostrando claramente la gran dispersión, muy vinculada con las diferentes escalas y productividades.

En el siguiente gráfico producido por la OCLA puede observarse el impacto de los costos en relación con los precios pagados por litro de leche. En él puede advertirse que la cuenca entrerriana muestra la mayor rentabilidad negativa, seguida por las dos cuencas cordobesas y la santafesina.

Fuente: Observatorio de la Cadena Láctea Argentina