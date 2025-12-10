Saladillo: confirman un caso de Hantavirus

La Dirección de Bromatología y Zoonosis de la hantavirus

Municipalidad de Saladillo llevó a cabo el control de foco en el posible lugar de exposición, luego de confirmarse un caso positivo de hantavirus, una enfermedad viral que transmiten los roedores silvestres.

El afectado es una persona que realiza tareas rurales, lo que incrementa el riesgo de contraer la enfermedad. En el predio se colocó cebo raticida en espacios abiertos y cerrados, siguiendo los protocolos de control y prevención correspondientes, informó La Mañana de 25 de Mayo.hantavirus