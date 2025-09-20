Ruta nacional 5 Km 241: Un accidente vial entre dos camiones y un automóvil, deja como saldo una persona fallecida

En la tarde de este sábado 20 en medio de una torrencial lluvia que se daba sobre la ciudad de 9 de Julio y alrededores, como en la ruta nacional 5 en el km 241, a escasos metros de la Estación de Peaje, donde se produjo un grave accidente de tránsito, del que participaron un automóvil y dos camiones, dejando como saldo una persona fallecida, personas heridas, dos de ellas internadas en el Hospital Julio de Vedia.

La colisión vehicular se dio a unos tres kilómetros del limite 9 de Julio -Bragado y la primera información recabada sobre la mecánica del accidente, el mismo fue precedido por una maniobra complicada en la banquina, donde dos camiones, que realizaban maniobras para permitir el paso de vehículos en la cola, provocaron una situación de riesgo. Al parecer, los dos camiones, que se encontraban detenidos en la banquina, dejaron pasar una fila de camiones, lo que generó una reducción en la visibilidad de los conductores que circulaban en ese momento. Fue en este contexto que, al intentar retomar el tránsito en la ruta, se produjo la colisión fatal entre el camión IVECO y un automóvil marca Chevrolet modelo Clasicc color gris, en el que se movilizaban cuatro personas.

El trágico saldo del choque es una persona fallecida y tres heridos: tres mujeres, una de ellas menor de edad, que fueron asistidas por el servicio de Emergencia medica del Hospital Julio de Vedia, empresa de emergencias Clysa y del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Patricios quienes acudieron rápidamente para la atención y traslado de los heridos al hospital local.

La tarea de los equipos de emergencia fue ardua. En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, a cargo del Jefe del Cuerpo, Comandante Sergio Fernández, quienes trabajaron incansablemente para rescatar a las víctimas atrapadas y, según se confirmó, fue necesario mover un camión que participaba del accidente para poder liberar a las personas que habían quedado atrapadas en los vehículos siniestrados.

Las primeras informaciones señalan que la familia que viajaba en el auto es oriunda de la provincia de Santa Cruz, se trata de una niña de 3 años con fracturas, una mujer de 34 años y otra de 60 años hospitalizadas. El fallecido sería el conductor del vehículo de menor porte.

En el lugar, tambien trabajan personal de la empresa de Peaje, Policia Científica, Destacamento Policia Vial y de Comisaria 9 de julio, todo esto bajo una lluvia torrencial, lo que complica las tareas.

La Ruta 5 permanece cortada en ambos sentidos, generando largas demoras para los conductores, por lo que se recomienda evitar la zona y no buscar vías alternativas ya que los caminos están en mal estado por la intensa lluvia.

Por el hecho interviene la UFI 3 del Departamento Judicial Mercedes que corroboro el accionar policial e impartio medidas, para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.