Ruta nacional 5: Familia casarense protagonizo un vuelco en su automóvil y termino en medio del agua

Este sábado 10, siendo las 20hs la unidad 3 del Cuartel de Bomberos Voluntarios d e 9 de Julio se movilizo hasta el km 273 de la ruta nacional, esto es a metros del acceso a la localidad de French, donde un automóvil marca Volkswagen Gol, en el que se movilizaba una familia oriunda de Carlos Casares, quien protagonizo un despiste y vuelco posterior, cayendo el automóvil en medio del agua del lugar.

Conforme se conoció las personas entre mayores y menores eran seis, sin consecuencias en la salud de las mismas, y quienes salieron por sus propios medios del automóvil siniestrado.

En el lugar trabajo Bomberos Voluntarios 9 de Julio y personal de la empresa Pentavia 5

Foto: Bomberos Voluntarios 9 de Julio