En la mañana de hoy, en la sede del Museo Archivo Histórico y Centro Cultural “Julio de Vedia”, la dirección de Museos y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio, dio cierre, a una nueva edición del ciclo “Museo a las Escuelas”, que se desarrolla anualmente desde hace 21 años y cuenta con notable participación de escolares de distintos niveles educativos.

En la oportunidad, con la presencia de funcionarios del Gabinete Municipal, encabezadas por el secretario de Gobierno, Guillermo Aranda, autoridades del H. Concejo Deliberante, del área educativa, docentes y alumnos, se presentaron los trabajos y ponencias realizadas por educandos y docentes de más de 30 escuelas del distrito a lo largo del presente calendario, con técnicas de maquetas, video e infografías.

En oportunidad de dirigirse a los presentes, el director del Museo y Archivo Histórico, Roberto castro, agradeció la presencia de autoridades educativas, docentes y alumnos y destacó el compromiso y el trabajo realizado por alumnos y docentes, “que ayuda a fortalecer nuestro sentido de pertenencia al partido y a la ciudad de 9 de Julio”.

Posteriormente, la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, destacó también la importancia del proyecto y su consolidación en el tiempo, renovándose anualmente el entusiasmo y la participación de los alumnos de los diferentes establecimientos educativos de la ciudad y el partido.