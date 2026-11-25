Un violento episodio tuvo lugar durante la mañana de este lunes en Belgrano al 1300, donde un joven de 24 años resultó herido tras ser atacado por otro masculino.

las primeras informaciones recogidas en el lugar, el hecho se habría desencadenado cuando un joven de 21 años sorprendió a la víctima junto a su novia, de 18 años. En medio de la situación, el agresor le aplicó una puñalada en la parte posterior de la pierna derecha.

A raíz de la lesión, el herido fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín. Fuentes consultadas indicaron que ingresó consciente al centro asistencial y fue derivado directamente al quirófano para ser intervenido quirúrgicamente.

En tanto, personal policial que acudió al lugar procedió a la aprehensión del presunto autor del ataque, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho. Noticia en desarrollo.

Junin 24