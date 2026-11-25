El pasado fin de semana en la Ciudad de Trenque Lauquen del 22 al 24 de noviembre, se realizó el Campeonato Argentino de Clubes ( el mas importante del País), donde asistieron equipos de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Caba, Misiones, Chaco y Buenos Aires.

Allí asistió el CEF 101 donde en sus2 Categorías 50 y 60 participó en el Nivel A.

En la Categoría 50 se jugó de igual a igual a selecciones conformadas por jugadores de diferentes localidades y Pcias , dejando bien Alto el Nivel de juego del equipo de nuestra localidad conformado por Silvina Errecarret, Florencia Fernández, Corina Logioco, Paola Rosales, Fabián Padín, Raúl Muñoz, Luis Morales, Julio Arruiz y Marcelo Bailón.

En la Categoría + 60 el Equipo local se consagró Campeón Argentino, ganando sus 8 partidos diputados.

El viernes ganó a Deportivo Roca de Río Negro, Malvinas Argentinas de Comodoro Rivadavia y Reencuentro de La Pampa.

El día sábado, ya entre los 8 mejores, ganó su primer partido frente al Múltiple Campeón Delfines de Córdoba , Los Lobos de Olavarría en segundo turno y nuevamente.

El Día Domingo jugó semifinales frente a Saladillo, superándolo en 2 Set, y la Final nuevamente contra el gran Equipo Cordobés, al que superó 2 set a 0 para consagrarse Campeón Argentino

Este equipo que viene de ganar los Juegos Bonaerenses formó con Cecilia Aramburu, Sonia Alonso, María Elena Canussso, Silvina Giménez, María Luz Maetucci, Ricardo Real, Ruben Chiesa, Claudio De Pietro, Raúl Buono, José Luis Giusti, Guillermo Amestoy y Jorge Viñas. Tecnico Sebastián Palacios