Dos empresas mineras recurrieron a la Justicia Federal para cuestionar el Derecho de Explotación de Canteras de Olavarría, comúnmente denominado “Impuesto a la Piedra”, un tributo con casi ocho décadas de historia que vuelve a quedar bajo discusión judicial después de 77 años.

La última vez que el sector empresario había llevado un planteo de inconstitucionalidad contra este gravamen fue en 1948, cuando Loma Negra y Compañía Argentina de Cemento Portland acudieron a la Suprema Corte bonaerense. En 1949, el máximo tribunal provincial rechazó ambas demandas y respaldó las facultades del Municipio para cobrarlo.

La reaparición del conflicto se produce en un clima de creciente cuestionamiento a las tasas municipales, fogoneado por La Libertad Avanza, que convirtió la reducción de la presión tributaria local en una de sus principales banderas políticas pese a que se trata del estamento estatal con menor presión impositiva.

El “Impuesto a la piedra” es un tributo que se le cobra a cementeras y caleras por los derechos a la extracción de esos recursos no renovables – alícuota equivalente al 3% del precio de venta en fábrica del cemento o cal hidratada- y se calcula en base a las declaraciones juradas de las empresas.

Ahora, esa discusión tiene una derivación particular en Olavarría: todos los bloques del Concejo Deliberante, incluida la representación libertaria, acordaron impulsar una declaración conjunta para defender la continuidad de un recurso que representa casi el 16% del presupuesto municipal.

La discusión también se produce en un momento particularmente complejo para la actividad minera y cementera de Olavarría, uno de los sectores productivos más golpeados por la retracción de la construcción y la paralización de la obra pública. La caída de los despachos de cemento, las dificultades para colocar la producción y la menor demanda de áridos repercuten sobre toda la cadena, desde las grandes plantas industriales hasta las canteras, el transporte y los proveedores.

Ese deterioro tiene un correlato directo en las cuentas municipales. Como el Derecho de Explotación de Canteras está vinculado a la actividad extractiva y a los valores de producción, la menor actividad también reduce la base sobre la que se calcula la recaudación. Durante 2026, los despachos de cemento volvieron a mostrar retrocesos interanuales en distintos meses, una tendencia que agrega presión sobre un recurso que ya había registrado una merma millonaria.

La situación plantea una incomodidad política para LLA. El espacio que impulsó una ofensiva contra los tributos municipales estaría dispuesto a acompañar institucionalmente la defensa de uno de los principales ingresos propios de Olavarría. Una eventual caída del Impuesto a la Piedra pondría en discusión la capacidad del Municipio para sostener sus cuentas y financiar su funcionamiento sin depender todavía más de los recursos coparticipables.

Dos canteras cuestionaron el Impuesto a la Piedra en la Justicia

Las presentaciones fueron realizadas por Canteras Argentinas S.A. y Cantera Piatti S.A. ante el Juzgado Federal de Azul. Ambas empresas promueven acciones declarativas de certeza y solicitan medidas cautelares para frenar la aplicación del Derecho de Explotación de Canteras, establecido por las ordenanzas fiscales e impositivas de Olavarría.

Los argumentos tienen varios puntos en común. Las compañías sostienen que el tributo funciona como un impuesto encubierto porque su cálculo toma como referencia el precio de venta de los minerales y no el costo de un servicio municipal concreto. También cuestionan que exista una contraprestación efectiva e individualizada que justifique los montos exigidos.

Las demandas tienen, sin embargo, diferencias en su alcance. Canteras Argentinas apunta contra la aplicación del esquema previsto para 2026 y cuestiona, entre otros aspectos, la actualización automática por inflación. Cantera Piatti, en cambio, incluye los ejercicios 2024, 2025 y 2026 y declara que dejó de pagar el tributo desde agosto de 2024, aunque continuó presentando las declaraciones juradas.

Uno de los principales antecedentes que invocan es el caso Marengo S.A. contra la Municipalidad de Azul. En agosto de 2025, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la inconstitucionalidad de un derecho de explotación de canteras de características similares, que establecía un gravamen del 3% sobre el precio de venta neto de IVA.

Las empresas también apelan a la Ley de Coparticipación Federal y a la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre los requisitos que deben cumplir las tasas municipales. En particular, sostienen que el Municipio debe acreditar la prestación de un servicio concreto y su relación con los montos recaudados.

La discusión todavía deberá resolverse en los tribunales. Desde la posición municipal, el Derecho de Explotación tiene como fundamento la extracción de recursos naturales no renovables del territorio y las facultades de regulación, fiscalización y control de la actividad minera. Además, la Ley Orgánica de las Municipalidades reconoce la explotación de canteras como una fuente de recursos locales.

Una disputa que se remonta a 1948

El conflicto tiene un antecedente directo que se remonta a los primeros meses de vigencia del tributo. La ordenanza que creó el gravamen fue sancionada el 29 de junio de 1948 y, poco más de un mes después, Loma Negra presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense. Al día siguiente hizo lo propio Compañía Argentina de Cemento Portland.

Las cementeras cuestionaban las facultades del Municipio para establecer un gravamen sobre la extracción de minerales de yacimientos privados, además de advertir sobre una posible superposición con tributos provinciales. La Municipalidad defendió la ordenanza y encontró respaldo en la mayoría del máximo tribunal, que en 1949 rechazó las dos presentaciones.

Uno de los argumentos centrales fue que el hecho imponible no era la propiedad de los yacimientos ni la actividad industrial de las empresas, sino la extracción de la riqueza natural del suelo olavarriense. El juez Julio M. Escobar Sáenz sintetizó ese razonamiento con una frase que conserva vigencia en la discusión actual: “Es la riqueza del suelo que se extrae, empobreciendo al partido, lo que origina la grabación”, reseña un informe del sitio local En Línea Noticias.

Desde entonces, y hasta las demandas presentadas ahora por Canteras Argentinas y Cantera Piatti, no se registraban nuevos cuestionamientos judiciales del sector empresario contra el tributo. La controversia actual vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Olavarría había atravesado en los albores de su historia tributaria moderna.

Un recurso fundamental para el presupuesto de Olavarría

La dimensión económica explica por qué la discusión generó una reacción política transversal. El Presupuesto 2026 proyecta ingresos por casi $22.000 millones provenientes del Derecho de Explotación de Canteras, una cifra equivalente al 15,9% de los recursos totales municipales.

La importancia del tributo también quedó expuesta durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025. En esa oportunidad se mencionó una pérdida estimada de unos $5.000 millones en la recaudación por este concepto.

El escenario muestra hasta qué punto las finanzas locales quedan expuestas cuando retroceden simultáneamente los ingresos propios y las transferencias provinciales. Para cualquier gestión municipal, contar con recursos de recaudación propia resulta determinante para sostener servicios, afrontar gastos de funcionamiento y proyectar inversiones sin depender exclusivamente de los fondos que llegan desde otros niveles del Estado.

En Olavarría, además, el Impuesto a la Piedra tiene una particularidad histórica. Su origen se remonta al 29 de junio de 1948, durante la implementación del denominado Plan Lara, que estableció que parte de la riqueza generada por la explotación de las canteras debía permanecer en el distrito y traducirse en infraestructura y desarrollo para la comunidad.

Durante décadas, ese principio estuvo asociado a la idea de que la explotación de recursos naturales no renovables debía dejar beneficios concretos en el territorio del que se extraían.

Una defensa que atraviesa a todos los bloques

La respuesta política tendrá una expresión institucional el próximo 3 de diciembre, cuando el Concejo Deliberante realice una sesión especial para tratar una declaración conjunta en defensa del Derecho de Explotación de Canteras.

El proyecto lleva la firma de todas las fuerzas políticas representadas en el cuerpo, incluida La Libertad Avanza. La iniciativa propone reconocer al tributo como un recurso estratégico para el desarrollo económico, social, productivo, territorial y ambiental del Partido.

El texto recupera el principio histórico de que la riqueza natural no renovable que se extrae del territorio debe contribuir al desarrollo de la comunidad y dejar beneficios para las generaciones presentes y futuras. También reivindica las facultades municipales para regular, fiscalizar y controlar la actividad extractiva.

HCD de Olavarría

La coincidencia tiene una lectura política particular. Mientras La Libertad Avanza sostiene una ofensiva contra las tasas municipales en distintos distritos bonaerenses, en Olavarría acompañará una declaración para defender uno de los principales ingresos propios de la administración local.

La discusión transita así por dos caminos paralelos: el judicial, donde se resolverá la validez del tributo, y el político, donde el Concejo buscará expresar una posición común. Lo que está en juego excede el nombre que se le dé al Impuesto a la Piedra: es la capacidad del Municipio de conservar una fuente de financiamiento que, por su magnitud, resulta difícil de reemplazar.