El próximo martes 1 de diciembre, a las 20 horas, se realizará una función especial para la comunidad de 9 de Julio de La Palabra, el documental escrito y dirigido por Luciana Mazza Toimil, en Cine Tú Cine.

La película, protagonizada por Jorge Rivas, fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA) 2026 con el Premio a Mejor Dirección de Largometraje Bonaerense Documental y una Mención Especial del Jurado.

En el año 2007, Jorge Rivas era vicejefe de gabinete de la Nación cuando sufrió un violento robo en Lomas de Zamora. Por los golpes, quedó tetrapléjico y sin habla. Se comunicaba a través de una voz “robótica” que emitía su computadora.

Una historia que nos invita a preguntarnos qué sucede con nosotros mismos y con nuestra manera de relacionarnos con los demás cuando un hecho inesperado transforma nuestra vida para siempre. ¿Cómo cambian nuestras certezas, nuestra identidad y los vínculos que construimos? ¿Cómo encontramos nuevas formas de comunicarnos y de estar en el mundo?

Realizada como una docuficción, La Palabra combina recursos documentales y escenas de ficción. Parte de su rodaje se llevó adelante en la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires.

La película invita a pensar sobre la capacidad humana de reinventarse, la comunicación y la búsqueda de sentido frente a las circunstancias más difíciles de la vida.