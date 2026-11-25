Consejo Escolar: Se realizaron obras en el edificio de la Escuela de Comercio
El Consejo Escolar informa que, durante el transcurso de este año, se llevaron adelante distintos trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras en la Unidad Académica (Escuela de Comercio), con una inversión que asciende a $23.000.000, provenientes de fondos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Entre las tareas realizadas se destacan:
* Revisión y reparación de distintos sectores de las instalaciones eléctricas.
* Trabajos generales de plomería en los baños.
* Reposición de vidrios en distintos sectores del establecimiento.
* Reparación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de la bomba de agua de la caldera.
* Reparación de desagües pluviales.
* Ampliación de la red eléctrica en el sector del Jardín.
* Reparación y reemplazo de tramos de cañerías del sistema de calefacción.
* Reemplazo de cañerías pluviales deterioradas por roturas y raíces.
* Reparación de filtraciones en distintos sectores de las losas.
* Retiro de canillas correspondientes al circuito de losa radiante.
Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar las condiciones edilicias y de funcionamiento de la institución, dando respuesta a las necesidades que surgen en el día a día y acompañando a toda la comunidad educativa.
Desde el Consejo Escolar seguimos trabajando para mantener y mejorar los edificios escolares del distrito, con el compromiso de garantizar espacios adecuados y seguros para estudiantes, docentes y auxiliares.
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