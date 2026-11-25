El Consejo Escolar informa que, durante el transcurso de este año, se llevaron adelante distintos trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras en la Unidad Académica (Escuela de Comercio), con una inversión que asciende a $23.000.000, provenientes de fondos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Entre las tareas realizadas se destacan:

* Revisión y reparación de distintos sectores de las instalaciones eléctricas.

* Trabajos generales de plomería en los baños.

* Reposición de vidrios en distintos sectores del establecimiento.

* Reparación, mantenimiento y puesta en funcionamiento de la bomba de agua de la caldera.

* Reparación de desagües pluviales.

* Ampliación de la red eléctrica en el sector del Jardín.

* Reparación y reemplazo de tramos de cañerías del sistema de calefacción.

* Reemplazo de cañerías pluviales deterioradas por roturas y raíces.

* Reparación de filtraciones en distintos sectores de las losas.

* Retiro de canillas correspondientes al circuito de losa radiante.

Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar las condiciones edilicias y de funcionamiento de la institución, dando respuesta a las necesidades que surgen en el día a día y acompañando a toda la comunidad educativa.

Desde el Consejo Escolar seguimos trabajando para mantener y mejorar los edificios escolares del distrito, con el compromiso de garantizar espacios adecuados y seguros para estudiantes, docentes y auxiliares.