El ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de Lara Magalí Rapallo, la influencer de 20 años que quedó bajo investigación luego de realizar peligrosas maniobras con una camioneta RAM 1500 Laramie rosa en los médanos de Pinamar. La medida fue adoptada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial y, según informó la Provincia, se extenderá hasta el año 2099.

La decisión llegó después de que se viralizara un video en el que se observa a la joven haciendo trompos y piruetas en la zona conocida como La Olla, dentro del sector de La Frontera. Mientras conducía, cuatro personas viajaban paradas sobre los laterales exteriores del vehículo, una situación que expuso tanto a los ocupantes como a quienes se encontraban en el lugar.

Rapallo, oriunda de Pilar, es conocida en las plataformas digitales como Naotzumi. Se presenta como creadora de contenido y streamer, reúne más de 90 mil seguidores en Instagram y realiza transmisiones en vivo, principalmente vinculadas a casinos y apuestas online.

Del video viral a la intervención policial

La investigación comenzó el lunes 23 de noviembre, luego de que las imágenes del episodio ocurrido el día anterior circularan en redes sociales. Efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar iniciaron las tareas para identificar el vehículo y a su conductora.

La camioneta fue localizada en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo y posteriormente secuestrada. La joven quedó imputada por una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que contempla penas de seis meses a tres años de prisión para quienes generen una situación de peligro para la vida o la integridad física de terceros mediante pruebas de velocidad o destreza con vehículos motorizados sin autorización.

Una inhabilitación hasta fin de siglo

En paralelo a la investigación penal, el Ministerio de Transporte bonaerense labró el acta correspondiente por infracción a la Ley de Tránsito 13.927 y dispuso la suspensión preventiva de la licencia de Rapallo hasta 2099.

La medida administrativa apunta a impedir que la joven vuelva a conducir mientras se sustancia el procedimiento correspondiente. No se trata de una condena penal: la causa por las maniobras en los médanos continúa bajo la órbita de la Justicia.

El episodio volvió a poner en discusión la seguridad en La Frontera, uno de los sectores de mayor circulacion de vehiculos todo terreno durante la temporada de verano.

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