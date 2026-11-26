Tal como informara El Regional Digital en las primeras horas de este jueves sobre un accidente vial en ruta nacional 5, km 261, que tuvo como protagonistas del accidente vial un Transporte y un automóvil, donde el conductor del vehículo menor falleció en el lugar del hecho. Con el correr de las horas se conoció que la persona fallecida, es un joven de 30 años oriundo de nuestra ciudad, conforme información brindada por la Policía Comunal de 9 de Julio.

El hecho se produjo a las 06:30hs aproximadamente y los primeros en llegar fue una unidad del Cuartel de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio a cargo del Sub Of. Principal Martin Valguarnera, junto a personal del Destacamento de Policía Vial 9 de Julio, quienes se encontraron con una colisión entre un camión marca Fiat Iveco con un chasis, el que se movilizaba en el sentido 9 de Julio-Bragado, procedente de Rio Negro, y en la mano contraria, un Volkwagen Bora color azul, el que quedo destruido por completo producto de la colisión frontal que se produjo, quedando el mismo sobre la cinta asfáltica, mientras que el transporte termino el zona de préstamo de la banquina la mano contraria a la que circulaba.

Producto del accidente el conductor del VW Bora falleció en el lugar, mientras que el transportista fue derivado al Hospital Julio de Vedia, para una mejor atención, pero fuera de peligro, informaron desde Policia.

Por el hecho interviene la UFI Nº6 quien dispuso medidas de pericia, en tanto que el transito solo parte de los vehículos livianos que podían utilizar una colectora, no así para el transporte pesado, ómnibus o u otros vehículos, cuya cola de unidades fue de varios kilómetros, y se lo libero recién pasada las 11:30hs., luego de finalizarse los trabajos periciales, levantar el cuerpo de la persona, retirarse las unidades y limpiarse la cinta asfáltica, ya que había presencia de aceites y combustibles producto del accidente.

En el lugar trabajo además de Bomberos Voluntarios y Policía Vial, personal de la Estación de Policía 9 de Julio, Personal de la empresa Penta Via, Personal Policia Cientifica.

Acerca de la persona fallecida, Policia no suministro la identidad de la misma, solo se limito a informar que es oriundo de la ciudad y la edad del mismo.