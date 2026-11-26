Durante este fin de semana la sede del Club Atletico 9 de Julio se vio desbordada por la actividad basquetbolística ya que recibió a una delegación del Club Barracas, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, una devolución de la visita que hicieron los mini de 9 de Julio meses atras, en el tradicional Encuentro Nacional de Minibasquet, que organiza la Federación Metropolitana desde el año 1974, con presencia del Club Atlético a partir de la tercera edición.

La delegación porteña llegó a nuestra ciudad el sábado 21 para compartir una experiencia especial, alojándose en las instalaciones de la sede social del Club Atlético, que abrió sus puertas para recibir a los chicos y acompañantes. Más allá de la actividad deportiva, el verdadero espíritu de estos encuentros no pasa por lo competitivo ni por los resultados, sino por generar espacios de amistad, integración y compañerismo entre chicos y chicas de diferentes clubes. La posibilidad de compartir una cancha, conocer nuevos amigos y disfrutar del básquet es el principal objetivo de estas jornadas, donde los valores del deporte están por encima de cualquier resultado.

Y el domingo 22 se llevó la jornada deportiva de las categorías U13, Mini, Premini y Escuelita, sumándose a los equipos de Atlético y de Barracas, los de los Clubes Deportivo Casares y Moreno de Bragado y el CEF 101 de 9 de Julio, aprovechando muy bien las nuevas instalaciones que posibilitaron tanta cantidad de partidos, porque se jugó en el gimnasio, en la cancha de 3 x 3 y en la nueva cancha abierta, jugándose hasta seis partidos al mismo tiempo.

Uno de los puntos destacados fue el gran servicio de cantina que funcionó todo el día, contando con la colaboración de numerosas familias de los jugadores, trabajando junto a la Subcomisión de Básquet para acompañar y atender a la delegación visitante y hacer posible este tipo de iniciativas.

Además, lamentó no poder participar en el desfile, al que sólo concurrió una pequeña delegación de chicas.