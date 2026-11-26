En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), participantes y coordinadoras del Taller de Estimulación Cognitiva de la localidad de French llevaron adelante una producción colectiva que quedó expuesta para toda la comunidad en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

La propuesta permitió compartir un trabajo grupal y sumarse, desde un espacio de encuentro y participación comunitaria, a las actividades de reflexión y concientización que se desarrollan en torno a esta fecha.

La iniciativa busca contribuir a visibilizar la importancia de prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, promoviendo el compromiso y la participación de toda la comunidad.

POLÍTICAS DE GÉNERO: ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y TRABAJO TERRITORIAL

La actividad se enmarca en las acciones que lleva adelante la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Nueve de Julio, que desarrolla distintas iniciativas destinadas a prevenir y abordar las violencias por razones de género, acompañar a personas en situación de vulnerabilidad y promover los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+.

Entre las principales herramientas de asistencia se encuentra la guardia de atención disponible las 24 horas, los 365 días del año, además de espacios de primera escucha, contención y acompañamiento terapéutico para personas LGBTIQ+. También se brinda asesoramiento para la gestión de botones antipánico, acompañamiento en procesos judiciales y seguimiento de situaciones en las distintas localidades del partido.

En materia de prevención y sensibilización, durante el año se realizaron cuatro talleres, entre ellos «Entre lo dicho y lo hecho: Mujeres», «Entre lo dicho y lo hecho: Hombres» y un espacio de acompañamiento para familias y referentes de personas LGBTIQ+. También se desarrollaron actividades sobre violencia en el noviazgo y violencia digital, capacitaciones en el marco de la Ley Micaela y una formación sobre trata de personas destinada a integrantes de la Guardia Urbana Municipal.

El trabajo territorial incluyó recorridas puerta a puerta, con frecuencia quincenal, para difundir los talleres, acercar los dispositivos de atención y compartir herramientas de orientación ante situaciones de violencia. Estas acciones llegaron a barrios como Mercantil, Alborada, FONAVI I, Diamantina, Centro y Tres Lagunas, además de contemplar el seguimiento de situaciones en las localidades del partido.

AUTONOMÍA ECONÓMICA Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL

Otro de los ejes de trabajo de la Dirección es el fortalecimiento de la autonomía económica. En ese sentido, se creó el Programa Municipal de Impulso para Emprendimientos de Mujeres en Situación de Violencia, que contempla la entrega de elementos e insumos para promover proyectos propios y generar alternativas de ingresos, especialmente en casos donde existe dependencia económica.

A su vez, se firmó un convenio con la Provincia de Buenos Aires para la asistencia económica en casos de emergencia durante un período determinado.

La Dirección también sostiene un trabajo articulado con organismos judiciales, instituciones educativas, referentes barriales y distintas áreas municipales. Entre los organismos involucrados se encuentran el Patronato de Liberados, la Ayudantía Fiscal, el Centro de Asistencia a la Víctima, el Juzgado de Paz y el Juzgado de Garantías. Además, tiene a su cargo la coordinación de la Mesa Local Intersectorial.

Desde el área se plantea la continuidad y el fortalecimiento de estas políticas, con el objetivo de ampliar las redes de acompañamiento, profundizar la prevención y garantizar el acceso a los recursos institucionales en todo el partido de Nueve de Julio.