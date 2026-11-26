La Liga Nuevejuliense de Tenis disputó durante el último fin de semana las finales del Másters 2026, competencia que reunió a los mejores clasificados de cada categoría y marcó el cierre de la temporada.

Las jornadas se desarrollaron en las canchas de los clubes Atlético 9 de Julio y San Martín, donde se disputaron los encuentros decisivos y se definieron los campeones de las distintas categorías.

Los resultados fueron los siguientes:

-Damas A: Ana Carletti se impuso ante María José Carna por 7-5 y retiro. -Damas B: Celia Arcucci venció a Magalí Basabe por 6-1 y 6-2. -4ta. categoría: Nicolás Bossio se impuso ante Hector «Tito» Medrano por 6-3, 4-6 y 10-7. -3era. categoría: Tomás Tabbita derrotó a Mauricio Alonso por 6-1 y 6-3. -2da. categoría: Carlos Perrotta superó a Sebastián Valese por 4-6, 6-3 y 10-5. -Categoría Intermedia: Nehuén Bracco venció a Ignacio Coronel por 6-3 y 6-3.

De esta manera, concluyó una nueva edición del Másters de la Liga Nuevejuliense de Tenis, que convocó a jugadores de las distintas categorías y permitió disfrutar de encuentros de gran nivel deportivo.

Desde la organización se felicita a los campeones y finalistas por su participación y compromiso a lo largo de la competencia, al tiempo que manifestaron su agradecimiento a los jugadores que a lo largo del año fueron parte de la competencia.