Ruta 65: Grave accidente protagonizan dos camiones de manera frontal
En la tarde de este lunes 22 pasada las 16hs se produjo un grave accidente vial en ruta provincial 65, entre dos camiones, en el distrito de Gral. Viamonte entre las zonas denominadas, «La Chocha» y «Los Libres». esto es a unos 6 kms en dirección Los Toldos-Junin.
Conforme se conoció la colisión fue frontal entre ambos transportes pesados, cuando uno de ellos que circulaba en el sentido Juinin-Viamonte, realiza un sobre paso a un tractor que remolcaba una tolva, y es que se encuentra con el vehículo que circulaba en la mano contraria.
Como consecuencia del impacto, dos personas quedaron atrapadas, y tras su rescate por Bomberos Voluntarios de Los Toldos, fueron derivadas al hospital municipal del lugar para su atención. La ruta debió cortarse totalmente al tránsito, que fue asistido por personal policial de Gral. Viamonte, además del personal de emergencia de la ciudad, publico el sitio MC Viamonte.
En tanto que información publicada por el sitio Radio Los Toldos, uno de los conductores oriundo de arrecifes sufrio graves heridas, que obligo a Bomberos a cortar la cabina del transporte y rescatarlo, por lo que luego fue derivado a la ciudad de Junin.
