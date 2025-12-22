Ruta 65: Grave accidente protagonizan dos camiones de manera frontal

En la tarde de este lunes 22 pasada las 16hs se produjo un grave accidente vial en ruta provincial 65, entre dos camiones, en el distrito de Gral. Viamonte entre las zonas denominadas, «La Chocha» y «Los Libres». esto es a unos 6 kms en dirección Los Toldos-Junin.

Conforme se conoció la colisión fue frontal entre ambos transportes pesados, cuando uno de ellos que circulaba en el sentido Juinin-Viamonte, realiza un sobre paso a un tractor que remolcaba una tolva, y es que se encuentra con el vehículo que circulaba en la mano contraria.