Ruta 5: despiste de un automóvil tras cruzarse de carril

En la jurisdicción de Alberti, en la ruta 5 a la altura del kilómetro 183, se produjo un despiste de un automóvil cuyo conductor no sufrió lesiones, ni fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.

De acuerdo al parte de prensa emitido por la Policía Comunal, el vehículo marca Toyota Etios que era conducido por Juan Matías Berlese, de 45 años, de Bragado, protagonizó el despiste cuando circulaba en sentido Chivilcoy – Alberti.

El hecho se produjo cuando intentó el sobre paso de un camión no visualizando a un vehículo que circulaba de frente, por lo que el conductor realizó una maniobra brusca despistando hacia la banquina, ocasionando daños en vehículo.

