Ruta 5: Colisión vial entre un automóvil y un transporte del Brasil

A las 11:45 horas de hoy sábado se convocaba a los medios de emergencia a raíz de una nueva colisión vial sobre ruta 5 , está vez en jurisdicción del partido de Mercedes.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 108:500 cuándo una van Chevrolet Captiva , color negro , dominio HCK680 , que circulaba en sentido Suipacha-Mercedes, conducida por Lucas Nahuel Simerman, de 25 años , quien viajaba acompañado por Candela Rolón de 26 y dos hijos menores de 2 años todos domiciliados en Olavarría, en aparentemente maniobra de sobre paso impacta sobre la parte trasera del mismo camión al que intentaba sobre pasar.

El camión embestido es un Volvo FH460 con semirremolque camara para transporte de sustancias alimenticias , dominio JBK9C58 , conducido por Hilario Cristóbal Guillermo Alles, de 21 años de nacionalidad brasileña.

A pesar de la magnitud del siniestro todos los involucrados resultaron ilesos.

El tránsito de la ruta nacional estuvo interrumpido durante las tareas de rigor. Intervino Policía Comunal, ambulancias de Same , Policía Vial y personal del consecionario vial Corredores Viales.

Fuente: Jorge Larsala