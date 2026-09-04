Rurales del Mercosur solicitan a los Estados parte que apuren una decisión sobre la distribución de la cuota de carne vacuna con Unión Europea

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), presidida por el ruralista uruguayo Jorge Andrés Rodríguez, reclamó a los gobiernos de los Estados parte que avancen cuanto antes en un acuerdo para definir cómo se distribuirán entre los países los contingentes de exportación otorgados por la Unión Europea en el marco del acuerdo Mercosur-UE.

La entidad consideró que alcanzar un consenso intrabloque es clave para garantizar un acceso eficiente, equilibrado y previsible al mercado europeo y advirtió que la falta de una distribución previamente acordada puede generar riesgos económicos y estratégicos para el Mercosur.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyas negociaciones comenzaron en 1999 y concluyeron en diciembre de 2024, constituye, según la FARM, “un hito histórico para la integración económica y comercial entre ambos bloques”. Su aplicación provisional comenzó el 1 de mayo de 2026.

El entendimiento establece un amplio proceso de liberalización arancelaria y, para determinados productos agropecuarios considerados sensibles, fija contingentes arancelarios que permiten un acceso preferencial y gradual al mercado europeo.

En total, se establecieron contingentes para 22 productos exportados por el Mercosur hacia la Unión Europea, mientras que el bloque sudamericano concedió contingentes para 11 productos europeos.

Se trata, además, de un mercado de enorme relevancia económica. De acuerdo con la FARM, durante 2025 el intercambio comercial total entre ambos bloques superó los US$ 120.000 millones.

La distribución, un punto clave

Uno de los principales planteos de la organización ruralista está relacionado con la forma en que se administrarán los contingentes otorgados por la Unión Europea al Mercosur.

Según el esquema propuesto, estos contingentes serán administrados mediante el Sistema de Administración y Distribución de Cuotas Otorgadas al MERCOSUR por Terceros Países o Grupos de Países (SACME). En sentido inverso, los contingentes de importación concedidos por el Mercosur serán administrados mediante el Sistema de Administración y Control de Cuotas de Importación (SACIM), de acuerdo con las cantidades correspondientes a cada miembro.

Para la FARM, la ausencia de una distribución previamente acordada entre los Estados Partes genera incertidumbre para los operadores privados.

“La ausencia de una distribución previamente acordada de los contingentes entre los Estados Partes puede generar importantes riesgos económicos y estratégicos para el MERCOSUR”, sostuvo la Federación en el comunicado firmado por su presidente, Jorge Andrés Rodríguez.

La entidad advirtió particularmente sobre la aplicación del criterio “first in, first out” (FIFO), que podría convertir el acceso a los contingentes en una carrera entre empresas para presentar sus solicitudes, en lugar de permitir una planificación comercial de largo plazo.

Según la FARM, ese escenario también podría reducir el poder de negociación de los exportadores frente a los compradores europeos, al no existir previsibilidad sobre el volumen que cada empresa podrá solicitar y utilizar durante la vigencia de los contingentes.

Un precedente para futuros acuerdos

El planteo de las organizaciones rurales no se limita al acuerdo con la Unión Europea. La FARM entiende que la falta de una solución dentro del bloque podría establecer un precedente para los próximos acuerdos comerciales que el Mercosur se encuentra negociando.

En ese sentido, la Federación considera que un diálogo efectivo entre los socios regionales sobre la distribución de los contingentes puede contribuir a fortalecer la integración.

“La Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR considera fundamental que los Estados Partes avancen hacia un consenso sobre la distribución de los contingentes de exportación lo más pronto posible”, señala el documento.

Para la entidad, alcanzar un mecanismo consensuado es la alternativa más adecuada para garantizar que las oportunidades comerciales negociadas con la Unión Europea sean aprovechadas de manera eficiente, equilibrada y previsible.

La FARM remarcó, además, que serán los operadores privados quienes finalmente utilizarán los contingentes y que, por su conocimiento de las condiciones y necesidades de cada mercado y sector productivo, deberían tener un papel relevante en la construcción del sistema de distribución.

“Una distribución consensual permitirá transformar el acceso preferencial negociado por el bloque en mayores oportunidades comerciales y generación de ingresos para los productores rurales del MERCOSUR”, sostuvo la organización.

Finalmente, la Federación manifestó su disposición a participar del proceso y aportar su conocimiento para contribuir a la definición de un mecanismo de distribución de los contingentes entre los países del Mercosur.