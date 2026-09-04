El Renatre solicito extender el regimen que compatibiliza el trabajo rural temporario con las prestaciones sociales

l Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) solicitó al Ministerio de Capital Humano una nueva prórroga del Decreto 514/2021, cuyo período de vigencia finalizó el 1° de septiembre, para garantizar la continuidad del régimen que permite compatibilizar el trabajo rural temporario registrado con determinadas prestaciones y programas de protección social.

El pedido fue formalizado por el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri, en una nota dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la que solicitó que se dispongan los medios necesarios para disponer una nueva extensión del decreto.

“Desde el Directorio del Registro consideramos fundamental que este régimen tenga continuidad. La compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales facilita que los trabajadores rurales puedan incorporarse a empleos temporarios sin poner en riesgo la protección de sus familias”, señaló Abel Guerrieri.

La continuidad del régimen adquiere particular relevancia para las actividades rurales que dependen de ciclos productivos y requieren mano de obra intensiva durante determinados períodos del año. En estos casos, poder acceder a un empleo registrado sin perder automáticamente las prestaciones facilita la contratación y ayuda a reducir las dificultades para registrar el trabajo.

Por su parte, el director de RENATRE y secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, también solicitó la prórroga del Decreto 514/2021 ante el Ministerio de Capital Humano. El sindicato advirtió que el vencimiento del régimen genera incertidumbre para los trabajadores y sus familias. En especial, el decreto iguala el monto de las asignaciones familiares a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también afecta la contratación de manera registrada durante las campañas estacionales.

“Desde UATRE ya se había presentado el pedido y consideramos muy importante que la representación empleadora del RENATRE acompañe esta solicitud. La continuidad de este régimen favorece a todo el sector, desde la necesidad de contar con mano de obra hasta la cobertura de seguridad social de los trabajadores durante las campañas de cosechas mayormente”, sostuvo José Voytenco.

El Decreto 514/2021 fue establecido en 2021 con el objetivo de facilitar el acceso al trabajo registrado de las personas que se desempeñan en actividades rurales temporarias y estacionales, evitando que la incorporación a un empleo formal implique la pérdida de determinadas prestaciones sociales. El régimen contempla también las asignaciones familiares y la protección social de las personas trabajadoras y sus grupos familiares. Su vigencia fue prorrogada en 2023 mediante el Decreto 423/2023 y nuevamente en 2025 a través del Decreto 777/2025, que extendió su aplicación por un año.

El RENATRE considera que sostener la compatibilidad entre las políticas de protección social y el trabajo rural registrado contribuye a generar condiciones para la formalización laboral y brinda mayor previsibilidad a las personas trabajadoras, los empleadores y las economías regionales.