Cambios en la Dirección de Transito Municipal de 9 de Julio

El Sub Secretario de Seguridad del Municipio de 9 de Julio, Fabian Beltran, mete cambios en su área, y desplaza a la actual Directora de Transito Municipal Daiana Molina y en su reemplazo asume alguien con un pleno conocimiento en el área.

Conforme adelanto este jueves de manera temprana El Regional Digital, la nueva persona es Carlos Agrati quien ya estado en la función, tanto en la gestión del ex Intendente Battistella como con la de Mariano Barroso.

La asuncion en el cargo por parte de Agrati se dara viernes en horas del medio dia en sede municipal, informaron autoridades municipales