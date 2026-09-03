Milei viaja a Chile y ultima detalles del mensaje que dará en cadena nacional por Malvinas

El presidente Javier Milei viajará este jueves a Santiago de Chile, en una visita exprés al país trasandino para reunirse con su par José Antonio Kast, para luego retornar al país y grabar el mensaje sobre la cuestión de Malvinas que se emitirá a la noche por cadena nacional.

La partida al país vecino está prevista para las 7, dado que a las 10.20 deberá disertar en el Foro de Madrid, un evento organizado por la Fundación Disenso, el think tank español vinculado a VOX y presidido por Santiago Abascal.

Como contó esta agencia, el mandatario aprovechará la visita para entrevistarse con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, funcionaria de la administración de Donald Trump, y al mediodía, con su par de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Malvinas: Milei anunciaría un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades sin autorización de la Argentina

La serie de reuniones se enmarcan en la determinación del libertario de transformarse en el referente de la derecha en la región y el principal interlocutor con el gobierno republicano.

Pasado el mediodía, el libertario emprenderá el retorno a Buenos Aires debido a que a las 16 grabará con los equipos de comunicación el mensaje por la cuestión de Malvinas que se emitirá el mismo jueves a las 21 por cadena nacional.

En medio de los trascendidos por potenciales anuncios, la administración libertaria mantiene en completo hermetismo el contenido de la comunicación que podría filmarse en el Salón Blanco de Casa Rosada.

La determinación surgió de la reunión de Gabinete, que tuvo lugar el pasado martes, en la que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo mención del tema tras la promesa Trump, quien advirtió que «revisaría» su postura sobre el tema.

«Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas», precisó el mandatario en declaraciones en el Despacho Oval ante la posibilidad de retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Malvinas.