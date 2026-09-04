Agradecidos: La Familia Navone se mostro agradecida por el apoyo de 9 de Julio a Mariano

Hoy viernes 4 a las 17hs en la cancha 11 del US Open 2026 en New York, Mariano Navone enfrentara a su compatriota, Tomas Etcheverry para avanzar a la cuarta ronda del torneo neoyorkino.

Navone que viene de una semana muy intensa, tanto en lo deportivo como en lo emocional, se lo observa concentrado en entregar el mejor juego posible, donde en lo físico se lo encuentra bien, luego de jugar casi ocho horas tras competir ante Novak Djokovic y Matteo Berrettini, que le permitió acceder a la tercer ronda del US Open.

En tanto desde su entorno familiar, su madre, Analía Vizon en dialogo con El Regional Digital manifestó su agradecimiento en nombre de la familia, al decir «Quería agradecer especialmente a todos, a 9 de Julio por todo el apoyo, por todo lo que están haciendo, a cada nuevejuliense que se toma un ratito para ver a Mariano en un partido, que manda un mensaje de aliento, que sufre, que trasnocha, así que bueno, todo eso nos llega», sostuvo Analia.

«Estamos viviendo una semana muy increíble, es difícil poner en palabras lo que estamos sintiendo como familia, como papás y no caemos del todo, y estamos acompañándolo, viendo lo contento que está y lo bien que está jugando al tenis y los logros que está teniendo, que son increíbles, impensados desde una lógica de sentido común, aunque sí sabemos el nivel de tenis que tiene», evaluó emocionada por el presente deportivo de Mariano.

Acerca del partido jugado y ganado ante Djokovic, dijo lo siguiente «él siempre fue su fan, y después lograr ganar ante un rival tan duro como fue Berrettini, con un batacazo semejante, es lo más complicado que hay, que la cabeza no esté en todo eso y pueda volver a jugar un partido tan intenso, volver a concentrarse y poder ganar, así que es doblemente meritorio y jugando un tenis espectacular, así que estamos muy felices y vuelvo a agradecer, agradecer a toda la gente de Nueve de Julio, a todo el periodismo, estamos muy contentos, tratando de disfrutar y ya con el tiempo tomaremos más la dimensión de todo esto, expreso.

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