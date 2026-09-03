Juegos Bonaerenses 2026: El distrito de  9 de Julio ya cuenta con finalistas provinciales

En el marco de una destacada actuación en la etapa regional disputada en la ciudad de Chacabuco, la delegación de 9 de Julio selló una gran jornada con la clasificación de tres equipos a la instancia final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

Los representantes nuevejulienses compitieron en las disciplinas de Newcom, Tenis Femenino y Damas.

En una muestra de nivel competitivo y trabajo en equipo, los representativos de Newcom A, Newcom B y Tenis Femenino (Cristina Moscato y Viviana Pérez) se consagraron con el primer puesto en sus respectivas categorías, asegurando su boleto a la gran final provincial.

Las autoridades locales destacaron el desempeño de todos los participantes, resaltando el entusiasmo, el compromiso y el espíritu deportivo con el que representaron al distrito en cada encuentro.

Desde la Dirección de Adultos Mayores y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 9 de Julio expresaron el agradecimiento a la delegación por dejar en alto los colores locales y renovaron el acompañamiento para la etapa definitoria que se vivirá en Mar del Plata.