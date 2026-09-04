Camapaña 26/27: Comenzo la siembra de maiz en argentina

Cuando aun restan por cosecharse los ultimos lotes de la region agricola de maiz, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, informo que se dio por iniciada la siembra de maíz con destino grano comercial 2026/27, con un avance nacional de 1,5 % sobre las 8.4 MHa proyectadas. Este progreso se concentra mayormente en el Centro-Norte de

Santa Fe, donde se sembró el 13 % de la superficie proyectada para la región.

En paralelo, favorecida por las buenas condiciones ambientales durante las últimas semanas, la cosecha del cereal, correspondiente a la campaña 2025/26,

alcanza el 92,5 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 77,8 qq/Ha. Sin embargo, las labores aún mantienen una demora de 6 p.p. respecto de la campaña previa, concentrándose los principales remanentes en

el sur del área agrícola.

A su vez, los rindes relevados continúan en línea con las expectativas de la campaña, permitiendo sostener nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.

Girasol

Por su parte, el progreso intersemanal de siembra de girasol fue de 2,6 p.p., cubriendo a la fecha el 19,3 % de las 3 MHa proyectadas. Los lotes más adelantados del NEA se encuentran entre V4 y V6. En el resto de las zonas con

avance de siembra, la oleaginosa transita entre emergencia y primeros nudos, aunque debido a las lluvias de las últimas semanas se informan lotes con necesidad de resiembra en el Centro-Norte de Santa Fe. A su vez, en el CentroEste de Entre Ríos, las labores presentan importantes demoras respecto a los históricos a causa de los excesos hídricos. No obstante, en el sur agrícola se sostiene la intención de siembra, con un escenario que se va acomodando

en camino a iniciar la ventana de siembra.