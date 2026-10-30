Restyling para la GUM: Del amarillo al color naranja para una mejor identificación

La subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Nueve de Julio realizó esta mañana la entrega de nuevos chalecos reflectivos destinados al personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM), específicamente para los inspectores que integran esta unidad operativa.

Cabe destacar que la indumentaria identificatoria de la GUM era color amarilla, desde el momento en que se la creo.

Según el informe municipal, las prendas cuentan con identificación exclusiva de la Guardia Urbana, lo que permitirá mejorar la visibilidad del personal en la vía pública, facilitar su reconocimiento a mayor distancia y agilizar su identificación ante los requerimientos de los vecinos.

La incorporación de este equipamiento apunta también a reforzar la presencia preventiva y disuasiva de la GUM en los distintos sectores de la ciudad.

Si bien el personal ya contaba con chalecos reflectivos, los elementos anteriores no eran exclusivos de esta unidad. La nueva indumentaria permitirá unificar su identificación y fortalecer la imagen operativa del área.