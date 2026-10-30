Denuncian que aplicar un fitosanitario en un árbol de sauce en una Plaza de la ciudad

Municipalidad de 9 de Julio informo que ante la denuncia de vecinos por la presunta aplicación de un herbicida (Togar) en un sauce ubicado en la plaza de Vélez Sársfield y Tucumán, el municipio llevó adelante una intervención en el lugar y dio participación a las autoridades policiales.

Personal de la Dirección de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, verificó la situación y colocó cintas perimetrales para delimitar el sector y evitar que las personas se acerquen al árbol, como medida preventiva.



Asimismo, la Policía Comunal actuó de oficio ante los daños constatados, y desde el Municipio se busca avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y preservar la seguridad de quienes concurren a este espacio público.