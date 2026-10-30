El Senado aprobó un marco regulatorio para proyectos de reducción de emisiones y créditos de carbono

El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto que establece un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos vinculados con la reducción de emisiones y la generación de créditos de carbono, que puede generar exportaciones por millones de dólares.

La iniciativa fue aprobada por 60 votos afirmativos contra 2 negativos, al cosechar la aprobación de la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Justicialista, Primero los Salteños y Movimiento por Misiones, entre otros bloques provinciales.

Un crédito de carbono es un proyecto que reduce o captura emisiones (reforestar, cuidar el bosque nativo, generar energía limpia) y obtiene un certificado por cada tonelada evitada. Empresas y países que necesitan compensar sus emisiones los compran.

El objetivo es promover proyectos de reducción y remoción de emisiones; desarrollar instrumentos económicos y financieros que favorezcan su estabilidad, escalabilidad y acceso a mercados; asegurar trazabilidad y evitar el doble conteo; impulsar las economías regionales mediante mecanismos compatibles con la protección ambiental; brindar seguridad jurídica a los titulares de proyectos y proteger el federalismo ambiental.

La senadora salteña Flavia Royon sostuvo que «la Argentina está quedándose atrás en esta temática de los mercados de carbono por no tener un marco regulatorio que permita que los bonos de carbono puedan ser comercializados en los mercados regulados o mediante mecanismos que pagan mejores valores».

Por su parte, la senadora misionera, Sonia Decut Rojas, indicó: «Tratamos una ley que define cómo integrar la Argentina a los mercados internacionales de carbono, un mercado donde conservar bosques y reducir emisiones puede generar inversión, financiamiento y oportunidades para las provincias y las empresas argentinas».

En tanto, el senador peronista Jorge Capitanich señaló: «Si tenemos capacidad de generar mecanismos de financiamiento es con el objetivo de convertirnos en acreedores ambientales; que todos los que aumentan los gases de efecto invernadero que destruyen el ambiente efectivamente tengan que pagar la compensación».

Detalles

Establece el crédito de carbono como un bien inmaterial de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia, diferenciada del inmueble, del recurso natural y de la actividad de los que deriva.

Otorga estabilidad fiscal por 30 años, respecto de los tributos nacionales, a los proyectos de carbono registrados en el ReNaRe.

Establece como regla la libre comercialización de los créditos de carbono en mercados nacionales e internacionales, sin autorización previa.

Cuando los créditos se destinen al cumplimiento de metas climáticas de otro país o a determinados mecanismos internacionales, será necesaria la autorización de la autoridad de aplicación.

Permite utilizar los créditos de carbono como respaldo o componente de instrumentos financieros y establece la intervención de la Comisión Nacional de Valores cuando esos instrumentos estén comprendidos en el régimen de oferta pública.