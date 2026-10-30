Celebro sus 70 años y su regalo de cumpleaños lo dono a Bomberos Voluntarios de Patricios y 9 de Julio

En este ultimo tiempo una positiva practica que vecinos han comenzado a realizar es hacer donaciones a instituciones, en algunos casos con importantes sumas de dinero, cuando la persona celebra su cumpleaños, y como condición es que en vez de recibir un regalo por parte de los invitados, el cumpleañero/a dispone que ese regalo se convierta en un monto economico y lo transfiera a una institución de bien publico, que la persona le menciona.

Así, ya varias entidades se han visto sorprendidas con esta acción solidaria.

En la oportunidad, la entidad beneficiada fue el Destacamento Nº 1 de Bomberos Voluntarios de Patricios y el Cuartel de Bomberos 9 de Julio, ya que Ana cumplió 70 años el pasado 3 de octubre y decidió darle un sentido solidario a su celebración: destinó el dinero que recibió como regalo a ambas entidades bomberiles.

La institución bomberil de 9 de Julio, destacó el gesto en sus redes sociales, como una muestra de reconocimiento y acompañamiento al trabajo que realizan los bomberos en ambas comunidades.