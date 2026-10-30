El Club de Leones entrega este viernes la Casa Nº 13

El Club de Leones 9 de Julio informo que tras conocerse el ganador de la casa Nº13, que recayó en el convecino, Walter Alberto Bustos, y quien luego después de completar los trámites de escrituración, este viernes a las 18 horas se realizará la entrega de la vivienda a su propietario.

La propiedad está ubicada en Mendoza 1835 (entre Perito Moreno y Pueyrredon), y ya fue escriturada a nombre del ganador. El premio se definió el 29 de agosto, cuando el número 8390 resultó favorecido en el sorteo de la Quiniela Nacional Nocturna.

Se trata de la casa número 13 construida y sorteada por la institución, como parte de una iniciativa que lleva adelante desde hace años en la comunidad.